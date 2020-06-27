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محافظات

أول أيام فتح المساجد.. محافظ الدقهلية يؤدي صلاة العشاء في مسجد الصديق بالمنصورة

السبت 27/يونيو/2020 - 10:05 م
محافظ الدقهلية يؤدي
محافظ الدقهلية يؤدي صلاة العشاء
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همت الحسينى
ادى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صلاة العشاء، اليوم، في مسجد الصديق بمدينة المنصورة في أول أيام استئناف الصلاة بالمساجد منذ توقفها خلال أزمة إنتشار فيروس كورونا، حيث رافقه، نائبه، هيثم الشيخ، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة. 

وهنأ محافظ الدقهلية المصلين المتواجدين بالمسجد على عودة الصلاة بالمساجد، مشددا على ضرورة الالتزام بالمسافات والتباعد الاجتماعي خلال الدخول والخروج وأثناء أداء الصلوات لمنع إنتشار الفيروس حرصا على سلامتهم. 

وتفقد مختار دورات المياه بالمسجد للتأكد من اغلاقها وعدم استخدامها في إطار قرارات مجلس الوزراء وتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بها،  مشيدا بالجهود المتميزة لاستغلال أوقات الغلق في أعمال التجديد والتطوير التي تمت.

وعبر محافظ الدقهلية عن اعجابه الشديد بمستوى نظافة المسجد والتشطيبات وقال أتمنى أن أرى جميع القطاعات والمنشآت بنفس المستوى الرفيع الموجود في المسجد،ووجه للشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بضرورة التأكد ومتابعة أعمال التطهير اليومية للمساجد وغلق دورات المياه والالتزام بالمسافات بين المصلين.
أول أيام فتح المساجد.. محافظ الدقهلية يؤدي صلاة العشاء في مسجد الصديق بالمنصورة
أول أيام فتح المساجد.. محافظ الدقهلية يؤدي صلاة العشاء في مسجد الصديق بالمنصورة
أول أيام فتح المساجد.. محافظ الدقهلية يؤدي صلاة العشاء في مسجد الصديق بالمنصورة
أول أيام فتح المساجد.. محافظ الدقهلية يؤدي صلاة العشاء في مسجد الصديق بالمنصورة
أول أيام فتح المساجد.. محافظ الدقهلية يؤدي صلاة العشاء في مسجد الصديق بالمنصورة
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