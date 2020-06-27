أول أيام فتح المساجد.. محافظ الدقهلية يؤدي صلاة العشاء في مسجد الصديق بالمنصورة

ادى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صلاة العشاء، اليوم، في مسجد الصديق بمدينة المنصورة في أول أيام استئناف الصلاة بالمساجد منذ توقفها خلال أزمة إنتشار فيروس كورونا، حيث رافقه، نائبه، هيثم الشيخ، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة.





وهنأ محافظ الدقهلية المصلين المتواجدين بالمسجد على عودة الصلاة بالمساجد، مشددا على ضرورة الالتزام بالمسافات والتباعد الاجتماعي خلال الدخول والخروج وأثناء أداء الصلوات لمنع إنتشار الفيروس حرصا على سلامتهم.





وتفقد مختار دورات المياه بالمسجد للتأكد من اغلاقها وعدم استخدامها في إطار قرارات مجلس الوزراء وتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بها، مشيدا بالجهود المتميزة لاستغلال أوقات الغلق في أعمال التجديد والتطوير التي تمت.



