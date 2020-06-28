اليوم .. المالية تبيع أذون خزانة بـ 13.25 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

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ذكر التقرير أنه من المستهدف بيع أجل 91 يوما بـ 6.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ7 مليارات جنيه.





وتخطط وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لبيع أدوات دين بقيمة اجمالية تبلغ 35.25 مليار جنيه، بزيادة تقدر بـ 500 مليون جنيه بالمقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.



