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اقتصاد

اليوم .. المالية تبيع أذون خزانة بـ 13.25 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:15 ص
وزير المالية
وزير المالية
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محمد يحيي
تعتزم وزارة المالية اليوم الأحد، بيع أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 13.25 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، أنه من المستهدف أن يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن الوزارة أجلي الخزانة، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

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ذكر التقرير أنه من المستهدف بيع أجل 91 يوما بـ 6.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ7 مليارات جنيه.

وتخطط وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لبيع أدوات دين بقيمة اجمالية تبلغ 35.25 مليار جنيه، بزيادة تقدر بـ 500 مليون جنيه بالمقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

ومع طرح الوزارة اليوم لأذون خزانة بـ13.5 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين بـ 21.75 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من نفس الأسبوع.
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