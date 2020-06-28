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توك شو

أخبار التوك شو .. السيسي يفتتح مستشفيات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض .. الحايس بعد إعدام المسماري: سعيد بالقصاص للشهداء .. أشرف زكي عن حالة رجاء الجداوي الصحية: ادعوا لها

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:02 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس،  السبت، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشفيات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض، بطاقة إجمالية 4000 سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان لا يستطيع العثور على غواصتين تابعتين له في البحر المتوسط.

علق النقيب محمد الحايس أحد ابطال معركة الواحات، على إعدام الإرهابي عبد الرحيم المسماري، قائلا:" نحن في عيد وفرح بإعدام عبد الرحيم المسماري وهذ هو القصاص والعدالة التي كنا ننتظرها  من أجل حق الشهداء ".

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، إنه يتم دراسة موقف القطاع الخاص في صرف العلاوات الخمس، ولن يستبعد أحد من العلاوات الخمس .

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا،  أن فيروس كورونا بدأ يضعف بسبب ارتفاع الحرارة، لأن أعراض من أصيب بالفيروس في شهر مارس مختلفة عن من يصاب به في الفترة الحالية، مردفا: "كورونا زيه زي ولاد عمه بيتأثر بالحرارة".

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن إصابات فيروس كورونا لا تعالج كلها بنفس الدواء، مشيرا  إلى أن دواء "ريمديسيفير" والذي بدأ تصنيعه محليا نتائجه مبشرة منذ ظهوره خارج مصر، حيث أنه يقلل مدة الإقامة في مصر.

قال محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، إنه منذ بداية جائحة كورونا وهو يتبع كافة الإجراءات الطبية والاحترازية بشكل كبير ونظرًا لطول مدة الجلوس فى المنزل، بسبب كورونا لجأ إلى تغيير الجو والخروج هو والأسرة من طور العزل، وذهب إلى الجونة قبل ظهور نتيجة "المسحة"، التى اثبتت انه مصاب بالفيروس.

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي لا زالت مستقرة، ولم تشهد أي تطورات على مدار الساعات الماضية.

علق اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، على إزالة برج شاهق مخالف فى مركز جرجا مكون من 10 طوابق وبه 60 شقة، قائلًا:"هذا البرج بنى فى سقطة من الزمن  عام 2012 "، مشددًا على أن مالكه لم يتقدم بترخيص مطلقًا ولم يأخذ أي موافقة لانشائه، بالإضافة إلى أنه تعدى على حرم الطريق العام.

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