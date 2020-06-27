عن اختفاء غواصتين تركيتين.. أحمد موسى: "لو بطيخة ممكن تتسرق في السوق لكن مش غواصة"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان لا يستطيع العثور على غواصتين تابعتين له في البحر المتوسط.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" ساخرا: "أردوغان لا يستحق السخرية منه، واردوغان أبو غواصة تايهة تريند منذ 4 أيام".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هل يوجد في التاريخ من فقد غواصات في البحر ولا يستطيع العثور عليها مجددا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: " ممكن تكون رايح السوق بط يخة تتسرق منك ولكن مش لاقي غواصة".



