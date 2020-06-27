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عن اختفاء غواصتين تركيتين.. أحمد موسى: "لو بطيخة ممكن تتسرق في السوق لكن مش غواصة"

السبت 27/يونيو/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان لا يستطيع  العثور على غواصتين تابعتين له في البحر المتوسط.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" ساخرا: "أردوغان لا يستحق السخرية منه، واردوغان أبو غواصة تايهة تريند منذ 4 أيام".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هل يوجد في التاريخ من فقد غواصات في البحر ولا يستطيع العثور عليها مجددا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "ممكن تكون رايح السوق بطيخة تتسرق منك ولكن مش لاقي غواصة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "تركيا لم تنف او تثبت اختفاء غواصتين في البحر المتوسط حتى الان"، مضيفا: "ولازم نعرف هل هذا الامر شائعة أو حقيقة ".
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