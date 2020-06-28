أخبار الفن | حقيقة إصابة عزب شو بـ كورونا .. عبدالله مشرف يغادر المستشفى .. ياسمين عبد العزيز تثير الجل حول حملها مجددًا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





أعلن الفنان محمود عزب - الشهير بـ عزب شو، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن وفاة شقيقه اليوم السبت 27 يونيو.

