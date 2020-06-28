أخبار الفن | حقيقة إصابة عزب شو بـ كورونا .. عبدالله مشرف يغادر المستشفى .. ياسمين عبد العزيز تثير الجل حول حملها مجددًا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
أعلن الفنان محمود عزب - الشهير بـ عزب شو، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن وفاة شقيقه اليوم السبت 27 يونيو.
رد الفنان أحمد العوضي، على منشور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر تطبيق إنستجرام، والتي علقت من خلاله على ظهورها بوزن زائد في أحدث ظهور لها، وأثارت الجدل حول حملها، وتصدرت بسببها مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل.
رد الإعلامي رامي رضوان، على بعض العناوين التي وصفت تصريح الفنان يوسف الشريف، برفض المشاهد الساخنة في أعماله، بأنه يرفض ملامسة النساء.
بصوت تحول من البهجة للحزن، أعرب الفنان محمود عزب - عزب شو، عن حزنه الشديد لوفاة شقيقه «حمدى» اليوم بعد أيام قليلة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
نشر الفنان أحمد العوضي، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد الجدل الذي أثير حول حملها.
طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمهور، على الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف، مشيرًا إلى أنها تحسنت خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على أثرها أحد مستشفيات القاهرة.