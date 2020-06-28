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رياضة

محمود فايز: تصريح مش متابع سبب استبعاد باسم مرسي من الأمم الإفريقية بالجابون.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف محمود فايز المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الأول عن سر استبعاد باسم مرسي لاعب الزمالك السابق من المنتخب أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية في الجابون، مؤكدا أن ادعاء الإصابة بمباراة غانا سر استبعاده.


وأضاف محمود فايز في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2" أن باسم مرسي ادعى الإصابة في مباراة غانا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، بالإضافة لتصريحه "مش متابع" حسمت الأمر بالنسبة لكوبر باستبعاده نهائيا.


وأضاف أن رمضان صبحي لاعب الأهلي كان سيتم استبعاده من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا عقب اعتراضه على استبداله في المباراة الأولى، ولكن عقب اعتذاره تراجع كوبر وقرر تجميده فقط، ولكن كثرة الإصابات أجبرتهم على مشاركته في المباريات.


وأشار إلى أن الأمر نفسه تكرر مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي واعترض على الاستبدال برمى الزجاجة وقرر كوبر استبعاده.
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