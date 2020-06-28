مدرب منتخب مصر السابق: مروان محسن أفضل مهاجم مصري في آخر 10 سنوات.. فيديو

أكد تيتو جارسيا المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن جهاز المنتخب الفني بقيادة أجيري السبب الرئيسي في الفشل الأفريقي في كأس أمم أفريقيا السابقة 2019.





واضاف جارسيا خلال تصريحاته في برنامج ملعب "أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن مروان محسن واحد من أفضل المهاجمين في العشر سنوات الأخيرة وهو مهاجم كبير ولا غنى عنه في منتخب مصر، مضيفًا أن مصطفى محمد مستقبل الكرة المصرية.





وقال جارسيا: "مروان محسن مهاجم مميز، لكنه ليس كرستيانو رونالدو أو محمد صلاح وميسى، وغير مطالب بإحراز هدف في كل مباراة مثلهم، لكنه لاعب جيد ويمتلك مقومات كبيرة ولا غنى عنه فى المنتخب.





وأشاد تيتو جارسيا، بطارق حامد لاعب وسط الزمالك، مؤكدًا إنه من طراز مختلف ويستطيع اللعب فى الدوريات الأوروبية، لافتًا إلى أن أحمد حسن كوكا مهاجم رائع ويجيد اللعب فى أكثر من مركز ويمتلك مقومات مختلفة عن رؤوس الحربة التقليدين.



