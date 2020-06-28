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مرأة

فعال وغير مكلف.. الصبار يعالج التهاب المفاصل بمجرد وضعه على الألم

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:15 ص
آلام المفاصل
آلام المفاصل
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أسماء عبد الحفيظ

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة العديد من الأشخاص من مشكلة آلام العظام.. يمكنك استعمال هذه العشبة غير المكلفة لعلاج الآلام سريعا.


كشف موقع هيلثي عن علاج طبيعي لآلام المفاصل بمجرد وضعه على منطقة الألم.


وفقا لما نشره الموقع أن الصبار أحد الأعشاب الأكثر استخدامًا في الطب البديل. يتوفر في العديد من الأشكال، مثل الحبوب والمسحوق والهلام والأوراق.


يشتهر بخصائصه العلاجية، وهو مشهور لعلاج سحجات الجلد الصغيرة، مثل حروق الشمس، ولكنه قد يساعد أيضًا في علاج آلام المفاصل.


الفوائد المحتملة للصبار تتمثل فيما يلي:

له خصائص مضادة للالتهابات.
ليس له التأثيرات المعدية المعوية السلبية للأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، الشائعة الاستخدام لآلام التهاب المفاصل.
التطبيق الموضعي: يمكنك وضع الجل مباشرة على الجلد.

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