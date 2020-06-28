وسط تشديدات أمنية مكثفة.. بدء دخول طلاب الثانوية لجان مدرسة المنيرة

وسط تشديدات أمنية، استقبلت لجان مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.





وحرصت مدرسة المنيرة على إدخال الطلاب في موعدهم وغلق أبواب المدرسة خلفهم وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، عن طريق تعقيم الطلاب وتوزيع الكامات والمواد المطهرة، للحرص على سلامتهم والذي لا يتخطى عددهم بالمدرسة 50 طالبة.

‎جدير بالذكر أنه، يؤدي طلاب الثانوية العامة ‎2020 اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.





‎وقد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن أجواء امتحانات الثانوية العامة 2020 تسير بشكل جيد ومنضبط حتى الآن.





‎وقد قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم منذ فجر اليوم، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.



