صباح البلد يقدم تمارين رياضية لكسر الملل والروتين اليومى.. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لكسر الملل والروتين اليومى ويمكن ممارستها مع أحد الأسرة.





وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج على قناة "صدى البلد" اليوم، الأحد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن يمكن أداء التمارين فى أى مكان مناسب المساحة فى المنزل حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم لتقوية العضلات.





وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها، لكسر الملل والروتين اليومى، واستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.





وأضاف خبير اللياقة البدنية أن هذه التمارين تشد عضلات البطن، والتخلص من الدهون وكلها تمارينين يمكن ممارستها مع زوجتك أو أحد أبنائك ومسلية بشكل كبير.





وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.