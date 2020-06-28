التضامن: الأطفال لن يرتدوا كمامات وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن أى إصابات بالحضانات.. فيديو

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تفاصيل إعادة فتح الحضانات وحددت عدد أيام العمل، موضحة أنه منذ 1 يوليو المقبل تستطيع الحضانات الإقرار بإجراءات التضامن ثم تبدأ فورًا في فتح أبوابها.









وقالت وزيرة التضامن ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "إكسترا": "دورنا تأمين وحماية الأطفال الذين ألحقتهم أسرهم بالحضانات، ومن حق وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر مراقبة ورصد الحضانات"، مؤكدة أن عمل الحضانات سيكون لـ 4 أيام فقط، على أن تكون أيام الخميس والجمعة والسبت إجازة.









وأوضحت أن الأطباء شددوا على أن الأطفال لا يرتدون الكمامات، ولكن المعلمات والأطباء سيكونون مرتدين الكمامات للحفاظ على الأطفال، مضيفة أنه سيتم تخصيص خط ساخن للطوارئ فى أى حضانة والاتصال بوزارة الصحة فى حالة وجود أى إصابة بين الأطفال.









وشددت على ضرورة التزام الحضانات بإجراءات وزارة الصحة فيما يتعلق بتهوية الحضانات والتعقيم ولوحة الإرشادات، وتوفير خط ساخن للحضانات تتقدم به حال وقوع أي طوارئ.









وأكدت أنه لو وقع أى أضرار على الأطفال سيتم تعديل القرارات فورًا، منوهًا إلى أن قرار فتح الحضانات ما زال قيد التجربة، مشيرًا إلى أن الذهاب للحضانات اختيارى بالنسبة للأسر والموضوع سيكون تجربة.