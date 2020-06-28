AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التضامن: الأطفال لن يرتدوا كمامات وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن أى إصابات بالحضانات.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تفاصيل إعادة فتح الحضانات وحددت عدد أيام العمل، موضحة أنه منذ 1 يوليو المقبل تستطيع الحضانات الإقرار بإجراءات التضامن ثم تبدأ فورًا في فتح أبوابها.


وقالت وزيرة التضامن، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "إكسترا": "دورنا تأمين وحماية الأطفال الذين ألحقتهم أسرهم بالحضانات، ومن حق وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر مراقبة ورصد الحضانات"، مؤكدة أن عمل الحضانات سيكون لـ 4 أيام فقط، على أن تكون أيام الخميس والجمعة والسبت إجازة.


وأوضحت أن الأطباء شددوا على أن الأطفال لا يرتدون الكمامات، ولكن المعلمات والأطباء سيكونون مرتدين الكمامات للحفاظ على الأطفال، مضيفة أنه سيتم تخصيص خط ساخن للطوارئ فى أى حضانة والاتصال بوزارة الصحة فى حالة وجود أى إصابة بين الأطفال.


وشددت على ضرورة التزام الحضانات بإجراءات وزارة الصحة فيما يتعلق بتهوية الحضانات والتعقيم ولوحة الإرشادات، وتوفير خط ساخن للحضانات تتقدم به حال وقوع أي طوارئ.


وأكدت أنه لو وقع أى أضرار على الأطفال سيتم تعديل القرارات فورًا، منوهًا إلى أن قرار فتح الحضانات ما زال قيد التجربة، مشيرًا إلى أن الذهاب للحضانات اختيارى بالنسبة للأسر والموضوع سيكون تجربة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القباج: تطوير 550 حضانة في عامين.. ونسعى لإنشاء 1350 جديدة

بعد إعلان فتح الحضانات.. برلماني يطالب باتباع الإجراءات الوقائية المشددة

وزيرة التضامن: من الوارد فتح الحضانات بعد أسبوعين بإجراءات احترازية.. برلمانيون: نحتاج الى مزيد من الوقت حتى نستطيع السيطرة على كورونا.. ومطالب بتأجيل فتحها لنصف أغسطس

تقييم الوضع بعد أسبوعين.. وزارة التضامن: لا عودة للحضانات خلال الأسبوع المقبل

التضامن: الإعلان عن شروط فتح الحضانات السبت القادم.. فيديو

عودة الحضانات أول يوليو.. تضامن البرلمان: لا يوجد ضمانات للسيطرة على كورونا بين الأطفال.. وتعليم البرلمان تطالب بتأجيل تنفيذ القرار

ترشيحاتنا

مشروب الصيف .. طريقة عمل القهوة المثلجة

فيروس مخادع| كورونا لديه مخالب تشبه المسامير تحول الخلايا إلى زومبي.. صور

استكمال الدوري.. وزير الرياضة: نساند اتحاد الكرة في تطبيق اللائحة على المنسحب

تغير هوية بطل إيطاليا.. لاتسيو يأمل في التتويج بالكالتشيو بعد غياب 20 عاما

لا يتناسب مع سنها .. هجوم على ممثلة شهيرة بسبب مكياج ابنتها ذات الـ5 سنوات.. فيديو

أخبار الرياضة .. إصابة باسم مرسي ومحمد عبد المنصف بـ كورونا .. وبيان هام من الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لابنة وائل كفوري.. شاهد

أصوات تصدر من السيارة تجاهلها يتلف المحرك

للوقاية من كورونا.. عادات يومية لتعزيز جهاز المناعة