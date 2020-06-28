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انخفاض طفيف.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28-6-2020 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:40 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد  28-6-2020، انخفاضًا طفيفا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.


واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، درجات الحرارة على القاهرة وبعض المحافظات، حيث توقع خبراء الأرصاد أن  يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفًا، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 
 
الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29

 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 32
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