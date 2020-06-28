صراع القاع يشعل مواجهة واتفورد وساوثهامبتون بـ الدوري الإنجليزي





ويسعى فريق واتفورد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ساوثهامبتون في مباراة اليوم، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.





ولم يحقق واتفورد الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام كريستال بالاس وبيرنلي، وتعادل أمام ليستر سيتي.





في المقابل يطمح ساوثهامبتون في انتزاع الثلاث نقاط من واتفورد للابتعاد عن مراكز الهبوط تماما، والاقتراب من منتصف الجدول.





ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ 14 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد واتفورد في المركز الـ 16 بـ 28 نقطة.





يذكر أن ليفربول حسم رسميا مسابقة الدوري الإنجليزي لصالحه، بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 - 1، في الجولة الماضية.

يستضيف فريق واتفورد نظيره ساوثهامبتون، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباني.