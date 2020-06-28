AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صراع القاع يشعل مواجهة واتفورد وساوثهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:43 ص
فريق واتفورد
فريق واتفورد
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق واتفورد نظيره ساوثهامبتون، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق واتفورد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ساوثهامبتون في مباراة اليوم، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ولم يحقق واتفورد الفوز في آخر  3 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام كريستال بالاس وبيرنلي، وتعادل أمام ليستر سيتي.

في المقابل يطمح ساوثهامبتون في انتزاع الثلاث نقاط من واتفورد للابتعاد عن مراكز الهبوط تماما، والاقتراب من منتصف الجدول.

ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ 14 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد واتفورد في المركز الـ 16 بـ 28 نقطة.

يذكر أن ليفربول حسم رسميا مسابقة الدوري الإنجليزي لصالحه، بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 - 1، في الجولة الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أرسنال يسعى لمصالحة جماهيره أمام برايتون بـ الدوري الإنجليزي

موعد مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

آرسنال يسعى لتجاوز أحزانه على حساب ساوثهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

موعد مباراة أرسنال وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

بعد رفضة ملامسة الفنانات.. رد ناري من صبري فواز على تصريحات يوسف الشريف

شاهد.. أحدث ظهور لـ ريهام سعيد على السوشيال ميديا

بعد بيراميدز .. فريق جديد يخطط للعب في الدوري الممتاز

ترامب ينشر صور المشتبه بهم في تخريب تمثال أندرو جاكسون

بعد 20 يوما من الارتباط .. حسن شاكوش ينفصل عن خطيبته

محمد زيدان: تحدثت مع كلوب بعد انضمام محمد صلاح لـ ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. عادات يومية لتعزيز جهاز المناعة

مشروب الصيف .. طريقة عمل القهوة المثلجة

سعر ومواصفات بي ام دبليو bmw x5 الجديدة في مصر.. صور