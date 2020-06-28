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تعليم

يحدث في الأقصر .. كمامات واسطوانات أكسجين أمام لجان الثانوية العامة .. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:10 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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شمس يونس

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، قيام مجموعة من شباب المتطوعين أمام لجنة مدرسة أبو بكر التجريبية للغات بتوفير كمامات وجلافز واسطوانة أكسجين للطلاب تحسبًا لحدوث أي طارئ. 

 

وقال علام رمضان، أحد الشباب المتطوعين، إن المجموعة قررت توفير الكمامات الطبية والكحول للطلاب الذين لم يكن معهم اى منهم  أمام اللجان، وذلك للحد من انتشار  فيروس كورونا " كوفيد – 19 " .


وأضاف " رمضان " أنه تم توفير إسطوانات أكسجين كبيرة للحالات الطارئة فى حالة ضيق التنفس للطلاب، وتم التنسيق مع بعض الممرضين المرافقين لتوفير الخدمة للطلاب ونظم  فريق المتطوعين دخول الطلاب لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بمسافات آمنة حفاظا على سلامتهم.

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و توافد طلبة الثانوية العامة على اللجان المختلفة والبالغ عددهم  7004 طالب وطالبة، موزعون على 25 لجنة  وسط إجراءات وقائية واحترازية مكثفة لحماية الطلاب من العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتم توفير كابينة تعقيم وتطهير لخدمة الطلاب خلال الدخول والخروج من الامتحانات.


ومن جانبه يتابع محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم،أعمال التطهير والتعقيم بجميع لجان الامتحان فضلا عن متابعته لسير أعمال غرف العمليات بمديريات التعليم والصحة و غرف العمليات الفرعية  بالإدارات التعليمية والصحية بمدن المحافظة لرصد المستجدات أولا باول ولسرعة التعامل الفورى مع أية أحداث طارئة واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.

يحدث في الأقصر .. كمامات واسطوانات أكسجين أمام لجان الثانوية العامة .. فيديو
يحدث في الأقصر .. كمامات واسطوانات أكسجين أمام لجان الثانوية العامة .. فيديو
يحدث في الأقصر .. كمامات واسطوانات أكسجين أمام لجان الثانوية العامة .. فيديو
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