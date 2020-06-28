البلطي يبدأ من 20 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد 28-6-2020

ينشر صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد 28 يونيو 2020 في سوق الجملة بالعبور.
تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 20 و22 جنيها، واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.
وسجل سعر كيلو المكرونة بين 60 و65 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
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ووصل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.
وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها.
ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 و170 جنيها.
تراوح سعر كيلو الجمبري بين 200 و270 جنيها.
تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 20 و22 جنيها، واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.
وسجل سعر كيلو المكرونة بين 60 و65 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
اقرأ أيضا: الذهب مستقر في بداية تعاملات اليوم
ووصل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.
وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها.
ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 و170 جنيها.
تراوح سعر كيلو الجمبري بين 200 و270 جنيها.