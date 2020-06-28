طلاب الثانوية العامة: امتحان الديناميكا كانت به نقاط صعبة رغم سهولته

أنهى طلاب الثانوية العامة اداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة، وسط تشديدات أمنية قامت مدرسة القصر العييني بحى السيدة زينب بمحافظة القاهرة.
وسيطرت حالة من الفرحة على وجه الطلاب ، بسبب سهولة الامتحان الذى كان مرضياً لهم ، حيث أكدوا على سهولة الامتحان، موضحين أنه كانت به بعض الجزئيات الصعبة ، ولكن لا يمنع ذلك من سهولته.
جدير بالذكر أنه ، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن أجواء امتحانات الثانوية العامة 2020 تسير بشكل جيد ومنضبط حتى الان.
وقد قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم منذ فجر اليوم ، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
ويؤدي اليوم أيضا، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)،كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) و مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.