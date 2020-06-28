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تعليم

طلاب الثانوية العامة: امتحان الديناميكا كانت به نقاط صعبة رغم سهولته

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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حسام الفقي - كيرلس صلاح
أنهى طلاب الثانوية العامة اداء امتحان ‎مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة، ‎وسط تشديدات أمنية قامت مدرسة القصر العييني  بحى السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وسيطرت حالة من الفرحة على وجه الطلاب ، بسبب سهولة الامتحان الذى كان مرضياً لهم ، حيث أكدوا على سهولة الامتحان، موضحين أنه كانت به بعض الجزئيات الصعبة ، ولكن لا يمنع ذلك من سهولته.

‎جدير بالذكر أنه ، يؤدي طلاب الثانوية العامة ‎2020 اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.

‎وقد أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن أجواء امتحانات الثانوية العامة 2020 تسير بشكل جيد ومنضبط حتى الان.

‎وقد قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم منذ فجر اليوم ، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

‎ويؤدي اليوم أيضا، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)،كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) و مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.
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