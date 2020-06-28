طلاب الثانوية العامة: امتحان الديناميكا كانت به نقاط صعبة رغم سهولته

أنهى طلاب الثانوية العامة اداء امتحان ‎مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة، ‎وسط تشديدات أمنية قامت مدرسة القصر العييني بحى السيدة زينب بمحافظة القاهرة.





وسيطرت حالة من الفرحة على وجه الطلاب ، بسبب سهولة الامتحان الذى كان مرضياً لهم ، حيث أكدوا على سهولة الامتحان، موضحين أنه كانت به بعض الجزئيات الصعبة ، ولكن لا يمنع ذلك من سهولته.





‎جدير بالذكر أنه ، يؤدي طلاب الثانوية العامة ‎2020 اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.





‎وقد أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن أجواء امتحانات الثانوية العامة 2020 تسير بشكل جيد ومنضبط حتى الان.





‎وقد قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم منذ فجر اليوم ، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.



