AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المهن التعليمية: انقلاب سيارة تقل 5 معلمين أثناء ذهابهم للجان الثانوية العامة اليوم

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:04 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
Advertisements
ياســـمين بدوي
تلقت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بنقابة المعلمين ، وقوع حادث سير بانقلاب سيارة تقل 5 معلمين صباح اليوم أثناء توجههم من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية إلى لجان مراقبة الثانوية العامة بالسويس فى امتحان الديناميكا .


ونتج عن هذا الحادث إصابة المعلمين الآتي أسماؤهم : عاطف حلمى بارتجاج فى المخ ، وجمال أحمد عصفور ، ومحمد محمد على بجروح وكدمات ، ومحمد عبد الحليم ، وتامر محمود بإصابات طفيفة.


ووجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتحرك عاجل من النقابة الفرعية بالشرقية لمساندة المصابين، وعلى الفور قام محسن لطفى رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية يرافقه أعضاء النقابة الفرعية بالذهاب فورا إلى المستشفى لمرافقة المعلمين المصابين وتقديم كل الدعم المطلوب .


وطالب نقيب المعلمين  وزارة التربية والتعليم وقف النهج الخاطئ بإرسال المعلمين للجان بعيدة فى تغطية امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، لوقف نزيف المعلمين على الأسفلت والطرق السريعة ذهابا وعودة كل امتحان.


وأوضح محسن لطفى أن نقابة المعلمين الفرعية بالشرقية تسخر كل إمكانياتها لدعم المعلمين المصابين وتوفير كل الرعاية لهم داخل المستشفى ومساندة أسرهم لحين تماثلهم للشفاء .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقابة المعلمين: 10 آلاف جنيه للمعلم المصاب بكورونا و 20 ألفا للمتوفين بجانب كل المستحقات النقابية

نقابة المعلمين تعلن خطة مواجهة كورونا مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

نقابة معلمين الشرقية تعلن تحملها كافة نفقات الانتقال مجانا لمقار التصحيح

المهن التعليمية تشكل غرفة عمليات لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

نقيب المعلمين يوجه رسالة للمشاركين فى مراقبة وتصحيح امتحانات الثانوية العامة

توفير وسائل مواصلات مجانية للمعلمين المكلفين بأعمال الملاحظة في امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

استكمال الدوري.. وزير الرياضة: نساند اتحاد الكرة في تطبيق اللائحة على المنسحب

شركة مصرية.. قريبا طرح دواء بالمستشفيات لعلاج حالات كورونا المتوسطة.. شاهد

محمد زيدان: نقطة واحدة جعلت محمد صلاح أفضل مني في ملاعب أوروبا

لخلاف على قطعة أرض.. مصرع طفل وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

مادة تضر الجهاز الهضمى.. خبيرة تغذية تحذر من القمح | شاهد

استعيدي رشاقتك .. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعيدي رشاقتك .. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن

يحسن صحة القلب .. 10 فوائد للمشي 30 دقيقة يوميًا

أول ظهور لابنة وائل كفوري.. شاهد