المهن التعليمية: انقلاب سيارة تقل 5 معلمين أثناء ذهابهم للجان الثانوية العامة اليوم

تلقت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بنقابة المعلمين ، وقوع حادث سير بانقلاب سيارة تقل 5 معلمين صباح اليوم أثناء توجههم من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية إلى لجان مراقبة الثانوية العامة بالسويس فى امتحان الديناميكا .









ونتج عن هذا الحادث إصابة المعلمين الآتي أسماؤهم : عاطف حلمى بارتجاج فى المخ ، وجمال أحمد عصفور ، ومحمد محمد على بجروح وكدمات ، ومحمد عبد الحليم ، وتامر محمود بإصابات طفيفة.









ووجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتحرك عاجل من النقابة الفرعية بالشرقية لمساندة المصابين، وعلى الفور قام محسن لطفى رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية يرافقه أعضاء النقابة الفرعية بالذهاب فورا إلى المستشفى لمرافقة المعلمين المصابين وتقديم كل الدعم المطلوب .









وطالب نقيب المعلمين وزارة التربية والتعليم وقف النهج الخاطئ بإرسال المعلمين للجان بعيدة فى تغطية امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، لوقف نزيف المعلمين على الأسفلت والطرق السريعة ذهابا وعودة كل امتحان.







