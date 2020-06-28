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أخبار العالم

حادث طعن ثان خلال يومين فقط في جلاكسو | فيديو وصور

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:42 م
على صالح
شهدت جلاسكو، باسكتلندا حادث طعن ثان خلال يومين فقط، وفقا لما أخبر به شاهد عيان صحيفة "جلاسكو تايمز".

وقال الشاهد للصحيفة اليوم الأحد إن الحادث وقع حرفيا للتو، وكان هناك الكثير من الصراخ بينما يوجد رجل ملقى على الأرض في بركة من الدماء تلطخ جسده وتغرقه".

ويأتي هذا الحادث بعد يومين فقط من حادث طعن قاتل يوم الجمعة في المدينة الاسكتلندية، وبعد أسبوع من هجوم طعن آخر في مدينة ريدينج بالمملكة المتحدة أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

تظهر اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، الشرطة تطوق المنطقة في شارع ارجيل. 

وتظهر صور منفصلة وغير مؤكدة رجلاً ملقى على الأرض بعد الهجوم، وعدة أشخاص يقفون في مكان قريب.


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