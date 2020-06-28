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محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:13 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أ ش أ
بعث خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم /الأحد/ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة . 
وجاء نص البرقية : يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني المحافظة وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، والتى حفظت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وأعادتها إلى شعبها العظيم . 
وأكد المحافظ أن هذ الثورة أثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصرى بكافة طوائفه، وتلاحمه مع جيش مصر العظيم كعَهدهِ دائمًا من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن وانتفاضتهم ضد قوى الشر والظلام، ولتبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء في ظل قيادتكم الحكيمة من أجل تحقيق التنمية المنشودة بكافة ربوع الوطن والعبور إلى غد أفضل لأبناء مصر، ولتتخطى مصرُنا الغالية كافة المحن والتحديات . 
حفظ الله مصر دائما ومتعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا .
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