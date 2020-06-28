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محافظات

محافظ قنا يشدد على البرنامج الزمني لتنفيذ مشروعات مياه الشرب

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:28 م
محافظ قنا يشدد على
محافظ قنا يشدد على البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروعات مياه الشرب
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يوسف رجب
أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بمحطتىّ مياه الشاورية والرحمانية بمدينة نجع حمادى.


رافقه  خلال الجولة عدد من وكلاء الوزارة والمهندس محمد على المدير التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا.


بدأ الداودى، جولته بتفقد إنشاءات محطة مياه قرية الشاورية المقامة على مساحة ١٤ قيراطا بطاقة ٢٥٠٠ م٣ / يوم بتكلفة مالية تصل إلى ١٠ ملايين جنيه وتخدم ١٥ ألف نسمة من أهالى القرية والنجوع التابعة لها ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى سبتمبر المقبل.


وتابع محافظ قنا، جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى لمحطة مياه الشرب بالرحمانية، مشيرًا إلى أن المحطة تقع على مساحة ٨ أفدنة بطاقة ١٧ الف م٣ / يوم بتكلفة مالية تصل إلى ١٣٠ مليون جنيه وتخدم  حوالى ٥٠ ألف نسمة من اهالى قرية الرحمانية والقرى التابعة لها ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى مارس ٢٠٢١،  مضيفا أن المحطة قابلة للتوسع مستقبلا لتصل طاقتها إلى ٣٤ ألف م٣ / يوم.


وأشار محافظ قنا، إلى أنه يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب في مدن وقرى المحافظة بصفة دورية، مشددا على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ودفع العمل بكافة المشروعات الجارية وإزالة أي معوقات قد تواجهها لسرعة دخولها الخدمة وتوفير مياه الشرب النقية والوصول بها لكافة القرى والتجمعات السكانية وخاصة بالمناطق الموجودة بنهايات الخطوط وشبكات المياه أطراف القرى والنجوع.


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محافظ قنا يشدد على البرنامج الزمني لتنفيذ مشروعات مياه الشرب
محافظ قنا يشدد على البرنامج الزمني لتنفيذ مشروعات مياه الشرب
محافظ قنا يشدد على البرنامج الزمني لتنفيذ مشروعات مياه الشرب
محافظ قنا يشدد على البرنامج الزمني لتنفيذ مشروعات مياه الشرب
محافظ قنا يشدد على البرنامج الزمني لتنفيذ مشروعات مياه الشرب
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