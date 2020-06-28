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توك شو

الكلام بيعمل علاقة صحية.. أحمد صلاح حسني: الستات راغيين في الغالب

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:55 م
الفنان احمد صلاح
الفنان احمد صلاح حسني
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فرح علاء الخولي
وجهت الفنانة هيدي كرم، مقدمة برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة "أون اي"، سؤالا للفنان أحمد صلاح حسني الذي حل ضيفا على البرنامج قائلة: "هل الراجل بيحب الست اللي مش رغاية ومتردش على حاجة بيحكي فيها".

ورد أحمد صلاح حسني، قائلا: "الست بتكون في حالة واحدة مش رغاية، لما الراجل يكون طول الوقت بيتلكم من غير ما يفصل فـ الطبيعي أنها هتتعب.

وتابع الفنان أحمد صلاح حسني، قائلا: "أنه في حالة مشاركة الراجل موقف أو مشكلة لزوجته فـ بالتأكيد ده نوع من المشاركة وهـ يكون مستني منها رأي أو رد".

وأوضح: "الستات راغيين في المطلق، وأشارت الإعلامية شريهان أبوالحسن إلى أن الرغي والكلام بين الزوج والزوجة يخلق علاقة ناجحة ومتفاهمة جدًا، معقبة: "لو اتنين مرتبطين وقعدوا ساكتين يبقى حاجة تقلق".

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