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مكونات محلية بنسبة 40%.. وزير قطاع الأعمال يكشف التفاصيل الكاملة لـ إنتاج أول سيارة مصرية كهربائية.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:29 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
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إبراهيم القادري
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، إن مصنع نصر للسيارات تصل مساحته إلى 480 ألف متر ويوجد به أربع هناجر وهو متوقف عن العمل منذ 12 سنة .





وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن العمال الذين ظلوا في المصنع بعد التصفية قاموا بالمحافظة عليه بالاضافة الي انهم قاموا بعمل صيانه الي الماكينات المتواجدة به .



وأوضح هشام توفيق ، ان هناك ماكينات جديدة تم جلبها الى المصنع سنة 2008  بملايين الدولارات ومزالت حديثة بسبب الصيانة الجيدة .



وتابع : أن شركة النصر قامت بأنتاج 384 الف عربية خلال 40 سنة واكد علي ان المستقل اليوم في انتاج السيارات الكهربائية كما ان السيارات الكهرباء اليوم لا تمثل أكثر من 2.5% من إجمالي السيارات المنتجة في العالم .



واستكمل : اننا نقوم بجلب السيارة الكهربائية بالمكونات الخاصة بها بنسبة جاهزية 15% من الخارج ونقوم ببناء هذه السيارة في مصر  ونحن نشارك في صناعتها بنسبة 40% من مكوناتها  المحلية والشركة التي نجلب منها هذه السيارات تنتج السيارات الكهربائية من 10 سنوات .



واشار الي ان بطارية السيارة تقوم بتسييرها مسافة 400 كيلو ويتم شحنها مرة اخرى .
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