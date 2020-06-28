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توك شو

مايا مرسى توضح سبب كتابتها جملة "فين الرجولة والنخوة".. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:59 م
مايا مرسي
مايا مرسي
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن كتابتها جملة "فين الرجوله والنخوه" على الفيسبوك لأن الأحداث كانت سريعة ومنها حادثة رمي الزوج لزوجتة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، ومنها حادث الرجل الذى يعرض زوجته الى الاغتصاب حتى ينفصل عنها.

وأضافت مايا مرسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن هذه الأحداث دفعتني الى كتابة هذه العبارة واكدت ان هذه الأحداث ليس لها شأن بفيروس كورونا أو الضغوط النفسية التي تتبعها لان هذه الأحداث من الممكن ان تحدث قبل فيروس كورونا.

وأوضحت مايا مرسى، أن هذه الأحداث ترجع إلى التربية والي ثقافته التعامل مع المرأة واكدت علي ان الوعي يجب ان تدركه المرأة وتعرف ان ما تتعرض إليه هذا هو عنف حتي ترفض هذا العنف .

وتابعت: ان هذه الاحداث بدأنا نسمع بها بسبب رفض المرأة إلى العنف واكدت أن القيادة السياسية رفضت اكثر من مرة العنف تجاه المرأة وأكدت علي احترامها.

واكملت: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث قبل ذلك أكثر من مرة عن مروءة الرجل المصري واحترام الرجل المصري الي المرأة.
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