هل الوقت الحالي مناسب لشراء السيارة ؟

ينتاب الكثير من الأشخاص القلق والترقب والذى يسيطر على المشهد العالمي بشكل عام وفي قطاع السيارات بشكل خاص وذلك نتجية لانتظار المزيد من الضربات الإقتصادية المتلاحقو بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .



وسنجد الكثير عاني في عالم صناعة السيارات وعلى رأسهم كبرى الشركات خلال الربع الاول من العام الجاري 2020 حيث أدى تفشي الفيروس واغلاق بعض الدول إلى إجبار بعض شركات السيارات إلى إغلاق العديد من المصانع وتخفيض العمالة .



ويتساءال الكثيرون حول العالم وليس في الوطن العربي هل هذا الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة ام سنواجه ارتفاع ملحوظ في اسعار السيارات

واكد بعض الخبراء في نادي السيارات الالماني وبعض التقارير الصحفية الإقتصادية والذين أكدة أن هذه الفترة تعتبر فترة الإنتظار .



سنجد مع تأثر شركات صناعة السيارات واختفاء العديد من الطرازات التي كان من المقرر لها أن تكون على الطرقات حول العالم سنجد وانخفضت نسبة المبيعات بشكل ملحوظ يرى الخبراء أن المستهلك يجب أن ينتظر في جميع الاحوال وحتى الكشف عن النتائج الإقتصادية الكاملة عن الفيروس





