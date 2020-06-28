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برلمان

برلمانى يطالب بالاستعانة بالخبرات الخارجية لتصنيع السيارات الكهربائية

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:39 م
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
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حسن رضوان
طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة الاستعانة بالخبرات الخارجية  لتصنيع السيارات فى مصر، مؤكدًا أنه إذا تم وضع استراتجية لتصنيع السيارات ستختلف الحياة الصناعية فى مصر تمامًا.

وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن اغلب المصانع الموجودة فى مصر تجميعية وليست صناعية ويجب الاستعانة بالخبرات الخارجية وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين من الخارج لإنشاء مصانع لتصنيع السيارات مما تعود بالنفع على المواطن من توفير فرص عمل جديدة للتصدير للخارج.

وأشار عضو مجلس النواب الى ضرورة تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين لوضع حجر الأساس لمصنع السيارات الكهربائية حتى تكون هناك جدية فى التصنيع.

يأتى ذلك بعد تأكيد الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية لها أكثر من محور، مشيرة إلى أن هناك اتجاها لاستخدام السيارات ذات الطاقة النظيفة.


وأضافت «جامع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك محورا لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي سواء الملاكي او الأجرة (الميكروباص)، مضيفة أنه جارٍ تجهيز البرنامج للتخلص من السيارات التي تعمل بالسولار والاتجاه الي الغاز.


وأشارت إلى أن هناك فريق عمل يشارك فيه عدد من الجهات المتخصصة للاتجاه الي العمل في صناعة السيارات الكهربائية، وتوفير البنية الأساسية والشواحن وضبط الأسعار، متمنية في القريب العاجل من هذا البرنامج والعمل بالسيارات الكهربائية في مصر.

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