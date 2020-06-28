برلمانى يطالب بالاستعانة بالخبرات الخارجية لتصنيع السيارات الكهربائية

يأتى ذلك بعد تأكيد

الدكتورة

وزيرة الصناعة والتجارة،

أن استراتيجية تصنيع

لها أكثر من محور، مشيرة إلى أن هناك اتجاها لاستخدام السيارات ذات الطاقة النظيفة.