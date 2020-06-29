AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مش قد الهوى لـ شيرين عبد الوهاب تحقق 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بـ شيرين على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى".

اقرأ أيضًا:

"مش قد الهوى" كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.

يذكر أن آخر ألبومات شيرين عبد الوهاب، هو ألبوم "نسّاي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وتضمن العديد من الأغاني كان من بينها "كلام عينيه"، و"حُبه جنة"، و"الكدابين"، وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش قد الهوى لـ شيرين تحقق 4.5 مليون مشاهدة على يوتيوب

نسب مشاهدة ضعيفة لأغنية شيرين مش قد الهوى.. فيديو

هنغني كمان وكمان لـ إليسا تحقق 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

مش قد الهوى لـ شيرين عبد الوهاب تحقق 6 ملايين مشاهدة.. فيديو

خلافات حادة.. القصة الكاملة لتدخل أحمد سعد فى الصلح بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

اطمنوا هما في بيتهم | شقيق شيرين عبد الوهاب عن خلافها مع زوجها: شائعة

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي.. رسالة من أليو بادجي.. وفترة تعافي حسين الشحات

هل اقتربت نهاية أردوغان؟.. تركيا تشتعل بعد حديثه عن تعديل نظام الانتخابات.. كشف حساب عامين من نظام الرجل الواحد.. والمعارضة: فشل سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا وسيرحل

انا وانت مكملين يا سندي وعزوتى.. رسالة مؤثرة من خطيبة حسن شاكوش لوالدها بعد الانفصال عن مطرب المهرجانات.. شاهد

بـ المايوه.. علا رشدى رفقة أطفالها على البحر.. شاهد

شاهد.. حلا شيحة تنشر صورة برفقة أبنائها الأربعة

رئيس اللجنة العلمية لـ كورونا: حدة الفيروس تراجعت.. لكن سرعة الانتشار ارتفعت.. ويجب الحذر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات

أغربها معطر للتنفس .. 5 استخدامات لن تتوقعها لـ زيت جوز الهند