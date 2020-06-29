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فن

نفسى أسافر.. أسما شريف منير توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:31 ص
اسما شريف منير
اسما شريف منير
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مصطفى كرم

شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها بصورة قديمة لها من داخل طائرة  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق اسما شريف منير على الصورة قائلة "نفسي اسافر، واحشني السفر اوي.. يا تري اول ما ينفع تسافروا هتروحوا فين؟ ومع مين؟".

كانت حالة من الغضب والاستياء انتابت الفنان شريف منير، بسبب الهجوم الذي تعرض له بعد نشره صورا لبناته الصغيرات عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، الأمر الذي دفعه لحذف الصورة وجاءت تعليقات سلبية على الصورة دفعته لحذفها قبل أن يعاود التفكير وينشرها من جديد.

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وأطلق حملة ضد المتنمرين، اتبعها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المسيئين، والخروج في فيديو مع بناته؛ للتاكيد على عدم تهاونه في حقهن أو حقه الشخصي".

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