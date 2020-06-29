اشتعال النيران في عمارة سكنية للأكراد في فيينا وأصابع الأتهام ضد أنصار أردوغان.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لإشتعال النيران في منزل يقيم به أكراد في فيينا، حيث أشتعلت النيران فيه.





واتهم النشطاء على تويتر الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إشعال النيران في العمارة السكنية التي يقيم بها الأكراد.





ومن ناحية أخرى، قال العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الخميس ،إن تركيا تواصل جلب المرتزقة الى ليبيا لمحاربة الجيش الوطني.





وأشار إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا كانت مدروسة وفي وقت مناسب لافتا إلى أنه تم فضح خطة الميليشيات الإرهابية وتركيا فى ليبيا.





وشدد على أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تنجح فى السلطة وتستهين بكل شىء ولن تنجح مخططاتها في زعزعة الاستقرار .



