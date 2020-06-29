AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اشتعال النيران في عمارة سكنية للأكراد في فيينا وأصابع الأتهام ضد أنصار أردوغان.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لإشتعال النيران في منزل يقيم به أكراد في فيينا، حيث أشتعلت النيران فيه. 

واتهم النشطاء على تويتر الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إشعال النيران في العمارة السكنية التي يقيم بها الأكراد. 

ومن ناحية أخرى، قال العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الخميس ،إن تركيا تواصل جلب المرتزقة الى ليبيا لمحاربة الجيش الوطني.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا كانت مدروسة وفي وقت مناسب لافتا إلى أنه  تم فضح خطة الميليشيات الإرهابية وتركيا فى ليبيا.

وشدد على أن  جماعة الإخوان الإرهابية لم تنجح فى السلطة وتستهين بكل شىء ولن تنجح مخططاتها في زعزعة الاستقرار .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الانسحاب التكتيكي.. الجيش الليبي يقصف قاعدة الوطية

نمط جديد لمواجهة الميليشيات.. المحجوب: تركيا أرسلت 10 آلاف مرتزق للقتال في ليبيا

"الجيش الليبي": تركيا أرسلت أكثر من 10 آلاف مرتزق للقتال في ليبيا

قائد بالجيش الليبي يكشف لـ صدى البلد مخططات الإخوان وأردوغان تجاه بلاده.. تفاصيل

لمحاربة الجيش الوطني.. تركيا تواصل جلب المرتزقة إلى ليبيا

المحجوب: تصريحات الرئيس السيسي بشأن ليبيا مدروسة.. وشجعت المجتمع الدولي كثيرا

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لـ رئيس الوزراء

منشآت جديدة.. تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع وزير الرياضة اليوم

الصحة: تسجيل 1265 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل الثومية السورية

بمكياج جريء.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بـ لوك جديد

لا يوجد أحد بهذا الاسم .. الداخلية تنفي شائعة الإخوان بوفاة ضابط متأثرا بإصابته بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات