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رياضة

البنك الأهلي: توقف الدوري تسبب في خسائر بالملايين للأندية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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ملك موسي
أكد حمادة هاشم مدير التسويق بنادي البنك الأهلي أن الأندية تتعرض لخسائر كبيرة بعد توقف الدوري بسبب فيروس كورونا ورغم ذلك لا توجد حقوق مادية للاعبي البنك الأهلي بعد أن حصلوا على جميع مستحقاتهم.

وأشار حمادة هاشم خلال لقائه ببرنامج  on side مع الإعلامي أحمد هاني زادة على قناة الحدث اليوم أن إقامة دورة موحدة رباعية بين أول أربعة أندية بالمجموعات الثلاثة بدوري الدرجة الثانية هو أقل أسس العدل لصعود نادي للدوري الممتاز وأن إلغاء الصعود  سيكون غير عادلا على الإطلاق.

وأشار باسم عادل عضو مجلس إدارة الشرقيه للدخان أن وجود رابطة الأندية ستكون هي الفارق في اللائحة الجديدة للأندية لأنها ستأتي بالإنتخاب وأنها هي أهم شيء في المرحلة القادمة لإدارة الدوريات على أن يتفرغ إتحاد الكرة للمنتخبات وترك إدارة الدوري لرابطة الأندية.

وأضاف خلال لقائه بالبرنامج إلى أنه لابد من وجود ممثل لأندية القسم الثالث بإتحاد الكرة وهو ما اتفقت عليه الأندية نظرًا للمعاناة التي تعاني منها أندية القسم الثالث.

وأكد حمادة هاشم وباسم عادل إلى أن تطبيق دوري المحترفين هام جدا خلال الفترة المقبلة من أجل مصلحة الكرة المصرية ومواكبة للتطور الكروي في جميع أنحاء العالم.
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