AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إندبندنت: آلاف العاملين في مصانع اللحوم في أوروبا أُصيبوا بفيروس كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 توصل تحقيق استقصائي إلى أن أكثر من 4 آلاف عامل في المسالخ ومصانع اللحوم في أوروبا أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ما أدى إلى إغلاق 9 مصانع على الأقل.

وذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية، أمس الأحد، أنه يُعتقد أن السبب وراء التفشي هو عمل الموظفين على مسافات متقاربة من بعضهم البعض في درجات حرارة منخفضة، لكن الحكومة البريطانية ومسؤولي الصحة العامة يبحثون عن أدلة في جميع أنحاء العالم تربط مصانع اللحوم بمرض (كوفيد-19) الذي تسببه السلالة الأحدث من فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا اضطرت الأسبوع الماضي إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق بعد اكتشاف إصابة أكثر من 1500 عامل في أحد أكبر المسالخ في أوروبا بفيروس كورونا.

ووجدت وحدة الصحافة الاستقصائية لمنظمة السلام الأخضر (جرينبيس) أن هذا هو أكبر تفشٍ من بين 37 تفشيًا على الأقل في المسالخ الأوروبية ومصانع تعبئة اللحوم منذ مارس الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه في بريطانيا، أُصيب أكثر من 60 موظفًا في مصنع لتوريد اللحوم إلى متجر (أسدا) في غرب مقاطعة يوركشاير، كما عانى مصنعان لتجهيز الأغذية في ويلز من تفشيين منفصلين؛ أحدهما مصنع للدجاج في جزيرة أنجليسي، حيث أثبتت الفحوص إصابة ما لا يقل عن 150 موظفًا بالفيروس.

وأعلن مصنع للحوم الخنازير في إقليم ميدلاندز الأسبوع الماضي أن نحو 12 عاملا لديه كانت نتائج فحوصهم إيجابية.

وفي أيرلندا، سجلت السلطات 1114 حالة إصابة بـ(كوفيد-19) في ما لا يقل عن 20 تفشيًا في مصانع اللحوم، كما تم الإبلاغ عن إصابات جماعية (عنقودية) في مصانع في هولندا وفرنسا وإسبانيا.

وفي الولايات المتحدة، قال نيل بارنارد مؤسس لجنة الأطباء للطب المسؤول، إن المسالخ "بؤر خصبة" لفيروس (كوفيد-19).

وثبتت إصابة ما لا يقل عن 33823 من عمال اللحوم في الولايات المتحدة بفيروس كورونا، ومات منهم 116 شخصًا على الأقل، وفقًا لشبكة متابعة الغذاء والبيئة.

وتابعت صحيفة (إندبندنت) أن أكثر من نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية داكوتا الأمريكية سُجلت في مسلخ واحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة التركية: تسجيل 2615 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إحصائية أمريكية: تشخيص إصابة 5 آلاف عامل في مصانع معالجة اللحوم بـ 19 ولاية بـ كورونا

فلسطين تعلن ارتفاعا جديدا فى إصابات كورونا

بعد استقرار كورونا.. شاهد.. إعادة فتح الأسواق في مدينة القدس

حمولتها 20 طنا .. السودان تعلن تدشين أول شحنة لحوم للسعودية

لوكوموتيف موسكو يعلن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة السعودية.. اعتزال محمد الشلهوب.. بيع يوسف البلايلي.. وإصابة دي سوزا بفيروس كورونا

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

أخبار الفن.. حقيقة اعتزال عبلة كامل.. محمد رمضان من داخل الطائرة من جديد

دعاء الاستيقاظ من النوم .. 36 كلمة تغفر الذنوب وتجعل دعاؤك مستجابا

تعرف على طرق القضاء على فيروس كورونا بنسبة 100%.. فيديو

خطوة واحدة تفصلنا عن اللقاح الصيني.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات