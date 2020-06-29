احذر من تغيير ضغط هواء إطار السيارة

يطالب دائنا خبراء السيارات دائما من قائدي السيارات توخي الحذر ومراقبة ضغط هواء الإطارات بشكل مستمر سواء كان في فصل الصيف أو خلال الفترات التيتشهد تقلبات جوية.



ويتسبب دائما تغير ضغط الهواء داخل الإطارات في الكثير من المشكلات سواء تآكل الإطارات أو زيادة معدلات استهلاك الوقود وخاصة في حالات انخفاض ضغط الهواء.



لذلك ينصح الخبراء قائدي السيارات بالفحص الفني والدروي على ضغط هواء إطارات السيارة بشكل إسبوعي وذلك بحسب ضغط الإطارات الأمثل والذي تحدده الشركة المصنعة كما يمكن لمالك السيارة أن يعرف الضغط الأمثل للإطارات الخاصة بمركبته من خلال دليل التشغيل والذي يستلمه عند شراء سيارته.



كما حذرت الهيئة الألمانية من إهمال متابعة ضغط هواء السيارة بشكل دوري وهو الأمر الذي قد يعرض قائد السيارة للخطر إذا استمر تجاهل فحص ضغط الإطارات لفترة طويلة حتى لا يؤدي إلى إنفجار الإطارات على الطرق السريعة خاصة وقت السفر لذلك يجب إجراء فحص شامل للإطارات سواء ضغط الهواءاو التأكد من سلامتها وعدم وجود أي تشققات في الإطارات.





