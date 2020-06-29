أصحاب السيارات الفارهة يتسمون بالعدوانية

أظهرت دراسة قام بها عدد من الباحثين في بريطانيا تهدف للتعرف على الشخصية قائد السيارة من خلال نوع السيارة التي يقودها ولونها وحجمها أيضا.
والهدف من الدراسة هي رصد السمات الأساسية للسائقين من خلال مقارنة طباعهم من نوع السيارات التي يختارون قيادتها ولون سيارتهم المفصل وتشمل هذا الطباع العدوانية والتهور والتردد والمرح.
كما جاءت نتيجة الدراسة مفاجئة للبعض وهو ماآثار جدلا واسعا حول مدى مصداقيتها وتطابقها على الأرض الوقع.
وأكدت الدراسة أن أصحاب السيارات الفارهة ذات الفتحات الهوائية الواسعة والمصابيح الأمامية الضيقة يتسم أكثرهم بالتسلط العدوانية.
سنجد أن شركات التأمين حرت بشكل عام من تهور قائدي هذه الطرازات على الطريق في بريطانيا وطلبت من السائقين حولهم يجب توخي الحذر من طريقة القيادة.
والهدف من الدراسة هي رصد السمات الأساسية للسائقين من خلال مقارنة طباعهم من نوع السيارات التي يختارون قيادتها ولون سيارتهم المفصل وتشمل هذا الطباع العدوانية والتهور والتردد والمرح.
كما جاءت نتيجة الدراسة مفاجئة للبعض وهو ماآثار جدلا واسعا حول مدى مصداقيتها وتطابقها على الأرض الوقع.
وأكدت الدراسة أن أصحاب السيارات الفارهة ذات الفتحات الهوائية الواسعة والمصابيح الأمامية الضيقة يتسم أكثرهم بالتسلط العدوانية.
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ووفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل " البريطانية إحصائية لشركة تأمين " جوكومبير " في البلاد كما وضعت قائدي سيارات مرسيدس وبي إم دبليو وأودي في مقدمة السائقين المتهورين الذين يرتكبون الكثير من الحوادث بسبب تصرفاتهم غير المحسوبة.
سنجد أن شركات التأمين حرت بشكل عام من تهور قائدي هذه الطرازات على الطريق في بريطانيا وطلبت من السائقين حولهم يجب توخي الحذر من طريقة القيادة.