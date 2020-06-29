أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب.. تأجيل الدورة الرابعة لمهرجان الجونة بسبب كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









تعرضت الفنانة سميحة أيوب، مؤخرًا لوعكة صحية، نتيجة تحاملها على نفسها أثناء تصوير مسلسلها الأخير "سكر زيادة" والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي.









أصدر مهرجان الجونة السينمائي، بيانًا بالمواعيد الجديدة لإقامة الدورة الرابعة من المهرجان، وجاء البيان كالتالي:









حرص الفنان كريم عبد العزيز، على مشاركة جمهوره صور لمسلسل "الاختيار 2"، من خلال صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، وهي بوسترات غير رسمية للعمل.









قالت الفنانة إليسا، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" :"أنا معروف رأيي ومواقفي ما بتحمل جدل، ومعروف كمان احترامي للمملكة العربية السعودية".









تصدر الفنان بهاء سلطان، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به على "تويتر".











