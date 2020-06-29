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فن

بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:42 ص
بهاء سلطان
بهاء سلطان
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آيه عاطف
تصدر الفنان بهاء سلطان، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به على "تويتر".

وكانت أخر أعمال بهاء سلطان، الفنية أغنية "إنت إستثنائي" برفقة الفنان محمود العسيلي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها حيث تصدر هاشتاج "بنك مصر" تريند تويتر وقتها.

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تقول كلمات الأغنية: "أنت مين .. أنت اللي فيه منك فـ الكون كتير .. ولا انت عارف انك انت غير .. ليك خط سير تمشيله مشاوير .. انت مين .. بتحب نفسك وغيرها مفيش".

ولا اللي عشان الناس ديما يعيش زي السحاب كله مطر وخير .. انت مين متردد ف الحياة بين البنين ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين".
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