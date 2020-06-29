AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حافية القدمين .. رانيا منصور تستعرض رشاقتها بإطلالة جديدة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:48 ص
رانيا منصور
رانيا منصور
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة رانيا منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور  جديدة لها خلال إستمتاعها باجازتها الصيفية.


تألقت رانيا منصور فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالخطوط الطولية التى جمعت بين اللون الأبيض و الرمادى، مما كشف عن قوامها الرشيق و المثالى.

اقرأ إيضا ..

وظهرت رانيا منصور فى الصورة حافية القدمين، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و العصرية التى منحتها إطلالة كاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رانيا منصور على خصلات شعرها الانسسابى المنسدلة، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل و المكياج ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعى.

View this post on Instagram

Bonjour 🌼

A post shared by Rania Mansour رانيا منصور (@raniamansourofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأوف شولدر.. رانيا منصور وسط الطبيعة بإطلالة ساحرة.. شاهد

بفستان دانتيل.. رانيا منصور تخطف الأنظار بجلسة تصوير روحانية

بإطلالة جذابة.. رانيا منصور تبهر متابعيها بصورة جديدة من سيارتها

بالچينز الأسود.. رانيا منصور تبهر متابعيها عبر الانستجرام

فستان جينز قصير.. رانيا منصور تبهر الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

بفستان أسود.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

أعراض مختلفة تصيب المرضى مع الموجة الثانية لكورونا

دعاء السفر للحج .. لحفظ الأهل والمال والنفس

الصحة تنشر نتيجة تكليف 7 آلاف طبيب امتنعوا عن التسجيل لمواجهة كورونا

حافية القدمين .. رانيا منصور تستعرض رشاقتها بإطلالة جديدة

ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ أكثر من شهرين

ارتفاع خيالي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 29-6-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة