حافية القدمين .. رانيا منصور تستعرض رشاقتها بإطلالة جديدة

حرصت الفنانة رانيا منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها خلال إستمتاعها باجازتها الصيفية.
تألقت رانيا منصور فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالخطوط الطولية التى جمعت بين اللون الأبيض و الرمادى، مما كشف عن قوامها الرشيق و المثالى.
اقرأ إيضا ..
وظهرت رانيا منصور فى الصورة حافية القدمين، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و العصرية التى منحتها إطلالة كاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رانيا منصور على خصلات شعرها الانسسابى المنسدلة، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل و المكياج ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعى.