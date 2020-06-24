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فن

رانيا منصور تكشف عن شخصيتها في أسود فاتح

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:24 م
رانيا منصور
رانيا منصور
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سعيد فراج
قالت الفنانة رانيا منصور، إنها تجسد شخصية جديدة عليها ضمن أحداث مسلسل «أسود فاتح»، لافتة إلى أنها تلعب دور زوجة الفنان أحمد فهمي، وهي فتاة تًدعى (آية)، من طبقة متوسطة الحال. 


وأضافت رانيا منصور، في تصريح لـ صدى البلد، أن تصوير مشاهد المسلسل توقفت بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، لافتة إلى أنه كان من المفترض التصوير في لبنان، وأن التصوير سوف يستأنف في شهر يوليو المُقبل. 


تدور أحداث مسلسل «أسود فاتح» في اطار اجتماعي وسيكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان ، ومن المنتظر عرضه بعد السباق الرمضانى 2020.


وتشارك رانيا منصور في بطولة مسلسل "اسود فاتح" إلى جانب كل من "هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا"، والعمل من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان".
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