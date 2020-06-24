رانيا منصور تكشف عن شخصيتها في أسود فاتح

تدور أحداث مسلسل «أسود فاتح» في اطار اجتماعي وسيكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان ، ومن المنتظر عرضه بعد السباق الرمضانى 2020.

وتشارك رانيا منصور في بطولة مسلسل "اسود فاتح" إلى جانب كل من "هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا"، والعمل من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان".