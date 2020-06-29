AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

39 ألف مصاب و264 وفاة.. ضحايا كورونا في يوم واحد بأمريكا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:48 ص
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
Advertisements
محمد علي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن الهيئات الرسمية، إنه قد وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى رقم جديد، لم يظهر اقترابًا لتراجع وباء كوفيد-19 في البلاد.

وقالت الحكومة الفيدرالية ممثلة في وزارة الصحة، إنه تم رصد اصابة  أكثر من 38000  ألف حالة جديدة من  كوفيد 19، ما يقترب خلال الساعات المقبلة من رقم ال40 ألفا.

وجرى الإبلاغ عن ما لا يقل عن 38845 حالة إصابة جديدة بالفيروس و 264 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

و وفقًا لجامعة جونز هوبكنز،  تم تسجيل ما مجموعه 2،548،996 مليونين حالة Covid-19 في الولايات المتحدة ، بما في ذلك ما لا يقل عن 125،804 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس .

وتشمل الحالات جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية ، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى داخل أمريكا.

ولايظهر المرض تراجعًا كبيرًا، إذ تستمر أمريكا في تصدر العالم بالإصابات والوفيات ويتبعها البرازيل وروسيا وإيران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تسجل 963 ألف إصابة و56 ألف وفاة بفيروس كورونا

أمريكا تسجل 2020 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جونز هوبكنز: أمريكا سجلت 1330 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

الولايات المتحدة تصل إلى أكثر من 55 ألف حالة وفاة بسبب كورونا

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا

بسبب كورونا.. الخزانة الأمريكية تقترض 2999 مليار دولار

ترشيحاتنا

عادل عبد الرحمن: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك في الخليج.. والمقابل المادي الدليل

العربية: مقتل قيادي بارز في ميلشيات الوفاق الليبية

الصحة تنشر نتيجة تكليف 7 آلاف طبيب امتنعوا عن التسجيل لمواجهة كورونا

وفاة محمد علوش لاعب طنطا السابق بفيروس كورونا بعد إصابة أسرته بالكامل

حدث ليلا.. إصابة مهاجم إنبي بـ كورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ سميحة أيوب.. مقتل قيادي في ميليشيات الوفاق الليبية

تركيا تنقل أسلحة مضادة للطائرات إلى ميليشيا الوفاق بليبيا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة