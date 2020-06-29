39 ألف مصاب و264 وفاة.. ضحايا كورونا في يوم واحد بأمريكا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن الهيئات الرسمية، إنه قد وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى رقم جديد، لم يظهر اقترابًا لتراجع وباء كوفيد-19 في البلاد.





وقالت الحكومة الفيدرالية ممثلة في وزارة الصحة، إنه تم رصد اصابة أكثر من 38000 ألف حالة جديدة من كوفيد 19، ما يقترب خلال الساعات المقبلة من رقم ال40 ألفا.





وجرى الإبلاغ عن ما لا يقل عن 38845 حالة إصابة جديدة بالفيروس و 264 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





و وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، تم تسجيل ما مجموعه 2،548،996 مليونين حالة Covid-19 في الولايات المتحدة ، بما في ذلك ما لا يقل عن 125،804 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس .





وتشمل الحالات جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية ، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى داخل أمريكا.





ولايظهر المرض تراجعًا كبيرًا، إذ تستمر أمريكا في تصدر العالم بالإصابات والوفيات ويتبعها البرازيل وروسيا وإيران.



