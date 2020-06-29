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مرأة

تقشير وماسك كل أسبوع.. 8 نصائح لبشرة صحية وحيوية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:31 ص
نصائح لبشرة صحية
نصائح لبشرة صحية وحيوية
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هاجر هانئ
تحلم كل فتاة وسيدة في الحصول على بشرة نضرة وخالية من أى شوائب أو مشاكل جلدية مثل آثار الحبوب أو الندبات التي تظهر في الوجه نتيجة ممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة والتي تضر بالبشرة.

وقدمت وسام سوقية، أخصائية البشرة والتجميل، بعض النصائح التي تساعدك في الحصول على بشرة حيوية ونقية وصافية أيضا من الشوائب، وكان أبرزها:  

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-غسل الوجه يوميًا بغسول مخصص للبشرة سواء كانت دهنية، مختلطة، حساسة، جافة، عادية.
- استخدام واقٍ شمسي ويجدد كل ساعتين اثناء النهار 
- إزالة المكياج قبل النوم ووضع كريم مرطب للبشرة 
-شرب الماء بمقدار لا يقل عن ٨ أكواب فى اليوم 
-النوم لساعات كافية أثناء الليل 
- تقشير البشرة أسبوعيًا 
- استعمال ماسك حسب حاجة البشرة مرة بالأسبوع 
- استخدام مكعبات ثلج لتصغير مسامات الوجه.
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