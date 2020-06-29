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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 29-6-2020

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-6-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  187.08  ريال سعودي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:


يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (213.80 ريال سعودي) أي ما يعادل (57.01 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (195.98 ريال سعودي) أي ما يعادل (52,26  دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (187.08 ريال سعودي) أي ما يعادل (49.88 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (160.35 ريال سعودي) أي ما يعادل (42,76 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (124.72  ريال سعودي) أي ما يعادل (33.25 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (106.90  ريال سعودي) أي ما يعادل (28.50 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,649  ريال سعودي) أي ما يعادل 1.773دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,497  ريال سعودي) أي ما يعادل (399.05  دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (213,798 ريال سعودي) أي ما يعادل (57,006  دولار أمريكي)
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