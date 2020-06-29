أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 29-6-2020

أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-6-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 187.08 ريال سعودي. ننشرخلال تعاملات اليوم الاثنين 29-6-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 187.08 ريال سعودي.





أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي. وفيما يلي يستعرض "صدى البلد"، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.





سعر الذهب في السعودية:









يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.





أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي: وفيما يلي نستعرضاليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (213.80 ريال سعودي) أي ما يعادل (57.01 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (195.98 ريال سعودي) أي ما يعادل (52,26 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (187.08 ريال سعودي) أي ما يعادل (49.88 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (160.35 ريال سعودي) أي ما يعادل (42,76 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (124.72 ريال سعودي) أي ما يعادل (33.25 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (106.90 ريال سعودي) أي ما يعادل (28.50 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,649 ريال سعودي) أي ما يعادل 1.773دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,497 ريال سعودي) أي ما يعادل (399.05 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (213,798 ريال سعودي) أي ما يعادل (57,006 دولار أمريكي)