AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد صقر: عدلت سيناريو مسلسلي من أجل عبلة كامل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تصدرت الفنانة عبلة كامل، مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد باعتزالها الفن وابتعادها عن الوسط الفني، وهو الأمر الذي لم يثبت صحته حتى الآن.

في لقاء سابق مع برنامج "صاحبة السعادة" تحدث المخرج أحمد صقر عن قيمة عبلة كامل كفنانة، مؤكدا أنه طلب من الكاتبة منى نور الدين تعديل بعض تفاصيل شخصية "شكران" في مسلسل هوانم جاردن سيتي لتلائم حالة عبلة كامل عقب تعرضها لحادث وكسر في القدم.

وكانت الفنانة عبلة كامل، قد شاركت عام 2018 في الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم"، فيما كان آخر ظهور سينمائي لها منذ حوالي 10 سنوات كاملة.

بينما شاركت في ما يقرب من 100 عمل فني، وبدأت في المسرح، ثم شاركت في أفلام أكبر المخرجين مثل داود عبد السيد، ويوسف شاهين، فقدمت معه "الوداع يا بونابرت"، و"اليوم السادس"، ومن أشهر أفلامها "سيداتي آنساتي"، وقشر البندق".

ومن مشاركتها في أفلام سينما الشباب، "اللمبي"، و"كلم ماما"، و"اللي بالي بالك"، و"خالتي فرنسا"، فضلا عن عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

بعد أنباء اعتزالها الفن.. الجمهور يبحث عن عبلة كامل

ترشيحاتنا

حال خسارة الدوري .. برشلونة يستقر على إقالة كيكي سيتين ويحدد البديل

الشرطة الباكستانية: مقتل 4 من الإرهابيين في هجوم مسلح بمبنى البورصة

بث مباشر..الرئيس السيسى يفتتح قصر البارون ومطارى سفنكس والعاصمة

أحمد صفوت يتضامن مع يوسف الشريف: زعلان على الناس اللي بتهاجمك

بلاغ لشرطة الآداب ضد فتاة التيك توك منار سامي لنشرها الرذيلة والفجور

رغم تراجع إصابات كورونا.. ما سبب ارتفاع نسب الوفيات بالرياض.. الصحة السعودية تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يصيب 28 فردًا من عائلة أمريكية.. كيف انتقلت العدوى؟.. تفاصيل

لحظات مؤثرة.. ممرضة تعانق طفلها لأول مرة بعد فراق 11 أسبوعًا بسبب كورونا

شقاوة عيال.. طفلة تبلغ الشرطة عن والدتها بسبب مزحة.. والأم في حالة صدمة