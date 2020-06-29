أحمد صقر: عدلت سيناريو مسلسلي من أجل عبلة كامل

تصدرت الفنانة عبلة كامل، مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد باعتزالها الفن وابتعادها عن الوسط الفني، وهو الأمر الذي لم يثبت صحته حتى الآن.





في لقاء سابق مع برنامج "صاحبة السعادة" تحدث المخرج أحمد صقر عن قيمة عبلة كامل كفنانة، مؤكدا أنه طلب من الكاتبة منى نور الدين تعديل بعض تفاصيل شخصية "شكران" في مسلسل هوانم جاردن سيتي لتلائم حالة عبلة كامل عقب تعرضها لحادث وكسر في القدم.





وكانت الفنانة عبلة كامل، قد شاركت عام 2018 في الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم"، فيما كان آخر ظهور سينمائي لها منذ حوالي 10 سنوات كاملة.



