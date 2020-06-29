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روف ومسرح وترام.. تحويل قصر البارون لمعرض عن تاريخ مصر الجديدة..فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:41 ص
وزير السياحة، الدكتور
وزير السياحة، الدكتور خالد العنانى
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آيات أحمد
قال وزير السياحة، الدكتور خالد العنانى، إن قصر البارون مساحته 24 الف متر مربع ولكن للأسف بعد وفاة البارون حدث مزاد عام 1954 وبيعت محتويات القصر كلها وتم توارث القصر حتى اشترته الدولة عام 2005 ولم تتم عملية ترميم له منذ انشائه ولم يكن مفتوحًا للزيارة.

وأشار وزير السياحة خلال كلمته خلال كلمتة اليوم فى افتتاح مشروعات تطوير شرق القاهرة بحضور الرئيس السيسي ، إلى أنه تم تطوير قصر البارون من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن طريق العمل بطرق علمية وعمل رفع ذرى ثلاثى الابعاد لكل كتلة وتم عمل انشاء سور اثرى وفقًا للبناء المعماري للقصر.

واكد ان تطوير قصر البارون احد اهم مشروعات تطوير منطقة مصر الجديدة، مضيفًا أن الرووف سيكون متنفسا للسياح والمصريين وتم اعادته للروعة التى كان عليها وتم عمل مسرح به وتم وضع ترام قديم ووضعه بالقصر ، كما تحول القصر من الداخل الى معرض عن مصر الجديدة.

وتابع : أضأنا البازليك المكان المدفون فيه البارون إمبان لإضفاء رونق على المكان، كما تم تطوير البنية الأساسية لعودة السياحة، واعتمدنا شعار السياحة الآمنة فى المنشآت العاملة .
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