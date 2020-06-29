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رياضة

على ملعب التتش.. مران بدني قوي للاعبي الأهلي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:43 ص
مران الأهلي
مران الأهلي
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عبدالحكيم أبو علم
خاضت المجموعة الأولى من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا قويا صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية تنفيذا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بعد استئناف التدريبات. 

وتضم المجموعة الأولى كلًا من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود. 

وواصل الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود تنفيذ تدريباتهما التأهيلية على هامش المران بعدما قطعا شوطا كبيرا في طريق إعلان جاهزيتهما للمرحلة المقبلة.

وكان حمدي فتحي يعاني من الإصابة في غضروف الركبة، بينما أجرى محمد محمود جراحة في الرباط الصليبي.
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