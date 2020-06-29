على ملعب التتش.. مران بدني قوي للاعبي الأهلي

خاضت المجموعة الأولى من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا قويا صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.





وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية تنفيذا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بعد استئناف التدريبات.





وتضم المجموعة الأولى كلًا من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.





وواصل الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود تنفيذ تدريباتهما التأهيلية على هامش المران بعدما قطعا شوطا كبيرا في طريق إعلان جاهزيتهما للمرحلة المقبلة.



