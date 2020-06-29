على ملعب التتش.. مران بدني قوي للاعبي الأهلي

خاضت المجموعة الأولى من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا قويا صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية تنفيذا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بعد استئناف التدريبات.
وتضم المجموعة الأولى كلًا من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.
وواصل الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود تنفيذ تدريباتهما التأهيلية على هامش المران بعدما قطعا شوطا كبيرا في طريق إعلان جاهزيتهما للمرحلة المقبلة.
وكان حمدي فتحي يعاني من الإصابة في غضروف الركبة، بينما أجرى محمد محمود جراحة في الرباط الصليبي.