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برلمان

مثل أفغانستان .. برلماني: لولا "30 يونيو" لأصبحت مصر دولة فاشلة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:38 م
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
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أحمد أيمن

هنأ النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا إنه صاحب الدور الوطني الرئيسي في نجاح هذه الثورة، مشيرا الى أن قيام الجيش بمساندة 30 يونيو والاستجابة للمطالبات الشعبية بخلع الرئيس الإخواني محمد مرسي من منصبه، يجعلها واحدة من الثورات العظيمة في القرن العشرين. 


وقال الشرباصي، في بيان، الاثنين، إنه بمجرد نجاح الثورة وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد غادرت مصر مربع الإرهاب والعنف والتطرف للأبد، مشددًا على أنه لولا ثورة 30 يونيو العظيمة، لكانت مصر دولة محاصرة وفاشلة مثلما هو الوضع في الصومال وأفغانستان حيث تنتشر الميليشيات الإرهابية وحيث الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن.


وأوضح أن ثورة 30 يونيو كانت بداية مرحلة اقتصادية وعمرانية وتنموية جديدة، في مصر والدليل تصنيف صندوق النقد الدولي مصر واحدة من أهم 30 دولة في العالم تحقق نموا خلال أزمة كورونا.

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