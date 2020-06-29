خلال أزمة كورونا.. البحث العلمي تنجح في إقامة فعالياتها افتراضيا

نجحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تحقيق نجاح كبير باستمرار فعالياتها افتراضيا عقب ظهور أزمة كورونا ومنع التجمعات، الأمر الذي تعاملت معه بشكل منظم ووفرت خدماتها الكترونيا ولم تتوقف يوم عن العمل بينما لاقت تفاعل من جانب الباحثين والجمهور.





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وفي ذلك السياق أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن جميع برامج الأكاديمية لم تتأثر بسبب أزمة كورونا لأن التقديم بها أونلاين لذا فيمكن أن نقول إن الأمور إلى ما يرام فيما يخص الأكاديمية.

وأضاف "صقر"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه تم إقامة تدريبا في مجال الملكية الفكرية والتوعية بها وكيفية تسجيل براءات الاختراع، كما يوجد طرق للرد على استفسارات الباحثين في كل ما يخص براءات الاختراع والابتكار.









وأشار إلى أن بالنسبة لمسابقات الأكاديمية لا يمكن استكمالها، ولكن سيتم عمل مسابقات جديدة بعرض بعض التحديات والمشكلات، ومن ثم نطلب بعض الحلول الابتكارية لحلها من خلال موقع الأكاديمية، ويتم تقيم هذه الحلول ومن سيفوز على أساس علمي سيمنح جائزة وتتبنى فكرته لتنفيذها.

وأوضح أن التواصل في الأساس مع مجتمع الباحثين والمبتكرين عن طريق الموقع الإلكتروني للأكاديمية، ومن خلاله سيتم عرض كل البرامج الفكرية والبحثية والخاصة بالتكنولوجيا وغيرها من مجالات البحث سيتم تقديمها أونلاين.

وفي سياق متصل أعلنت الأكاديمية مؤشر البحث العلمي لشهر يوينو 2020 بإجراء 72 دراسة على أبحاث إكلينيكية على فيروس كورونا المستجد COVID-19 تشارك بهم مصر من أصل 96 دراسة في افريقيا وفقًا لموقع





وقد شاركت جامعة عين شمس في 12 دراسة وجامعة القاهرة في 9 دراسات اكلينيكية وجامعة أسيوط في 9 دراسات إكلينيكية وجامعة طنطا والمنصورة في 7 دراسات لكل منهما. وبلغ إجمالي الجهات المصرية المشاركة في تلك الدراسات 26 جهة مصرية.





ومؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهريًا



