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مصطفى وزيرى: أعمال ترميم وتطوير قصر البارون تكلفت 175 مليون جنيه.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:53 م
الدكتور مصطفى وزيرى،
الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس للآثار
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آيات أحمد
استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لشرح تفصيلى عن قصر البارون، وقصة حياة مالكه البارون امبان، وذلك خلال تفقده للقصر بعد ترميمه.

وتولى الشرح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس للآثار، الذى أكد ان القصر مالكه البارون امبان، والذى دفن فى كنيسة البازليك وفقًا لوصيته، كما أكد ان تطويره تكلف 175 مليون جنيه.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي قصر البارون لعمل جولة تفقدية فيه، منذ قليل وذلك بعد افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بمنطقة شرق القاهرة.

وتم استقبال الرئيس بالعزف الموسيقي من قبل فرقة الموسيقات العسكرية، وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي،  لمقر مسرح مجمع الجلاء، لافتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة".

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