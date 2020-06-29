هل حمام السباحة ينقل كورونا ؟ طبيب يجيب .. شاهد

أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد ، أنه لا يوجد أي دليل علمي يؤكد أن مياه حمامات السباحة تنقل فيروس كورونا ، وذلك بحسب منظمات عالمية منها مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية الذي أكد سابقًا أن مياه حوض السباحة لا ينقل الفيروس.





وأوضح الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، أن ماء حمامات السباحة تحتوي على نسبة من الكلور ، لذا إحتمالية نقل عدوى كورونا من خلالها ضعيفة .









وأشار إلى أن أماكن الانتظار والكراسي وغيرها حول حمام السباحة هى التي قد تنقل العدوى ، لكن يمكن المحافظة على اتباع الإجراءات الوقائية خلال تدريبات الأطفال على السباحة وعودتهم للتمارين الفترة المقبلة .







