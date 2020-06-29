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بعد التطورات الهائلة في شرق القاهرة .. رئيس الهيئة الهندسية: حركة مرور شارع عباس العقاد بقى مفيش أسهل منها .. وتطوير المنطقة بالكامل على رأس أولوياتنا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:51 م
اللواء ايهاب الفار،
اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
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ريهام فيكتور
الهيئة الهندسية  للقوات المسلحة:


قال اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه يهنئ الشعب المصري كله بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التي شهدت تكاتف المصريين وانتصار ارادتهم ضد قوى الارهاب والتطرف، وهي كانت البداية لتثبيت اركان الدولة المصرية واعادة ريادتها.


وأضاف "الفار" خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أنه من الضرورى أن تكون منطقة شرق القاهرة على رأس الأولويات فى الطرق، حيث قلت القدرة الاستيعابية لها والتطلعات بها فى ظل تواجد شبكة للطرق داخلية لم يسبق تطويرها منذ زمن وفي ظل أحجام مرورية كثيفة ومتزايدة.


واشار الى أن من ضمن الشوارع التي تم تطويرها أيضًا شارع الكابلات وترعة الإسماعيلية، حيث تم تنفيذ 8 كباري بالمنطقة على هذا المحور ، موضحا أن من تلك الكباري كوبري ابن الحكم وهو تجاه واحد لحل الأزمة المرورية بين شارع حسين كامل والنزهة، لإنهاء أي مشكلة مرورية أو توقف في تلك الشوارع الرئيسية. 


وتابع أنه تم تطوير طريق الخليفة المأمون وشارع السيل، حيث تم تحويله لإتجاه واحد بحيث تكون حركة المرور فيها دائرية، بالإضافة إلى رفع كفاءة شارع المقريزى، والذى كان موازيا لخط المترو وتزويده 5 حارات مرورية لساكني تلك المناطق.


وذكر أن الدولة معنية بتطوير المناطق العشوائية، وتنفيذ وتطوير الشبكة القومية للطرق بإجمالي أطوال 8 آلاف و200 كيلو متر على ثلاث مراحل رئيسية.

واشار إلى أنه تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 2800 مشروع باجمالي تكلفة مالية 1.1 تريليون جنيه وهذا بمشاركة 1440 شركة وطنية مصرية واكثر من 9 ملايين مهندس وفني وعامل.


وقال إنه سيتم تطوير الطريق الدائرى من خلال المحاور الرئيسية الخاصة به، مشيرا إلى أنه يأتى من طريقين، الإسماعيلية والسويس ويصل إلى إتجاه القاهرة، حيث تم عمل 7 محاور مرورية به.


واوضح ان الحركة المرورية في الانتقال من مدينة نصر الى مصر الجديدة اصبحت في أقل من 5 دقائق من خلال شارع عباس العقاد بعد اعمال تطويره وتحريره.
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