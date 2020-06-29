بعد التطورات الهائلة في شرق القاهرة .. رئيس الهيئة الهندسية: حركة مرور شارع عباس العقاد بقى مفيش أسهل منها .. وتطوير المنطقة بالكامل على رأس أولوياتنا

واشار الى أن من ضمن الشوارع التي تم تطويرها أيضًا شارع الكابلات وترعة الإسماعيلية، حيث تم تنفيذ 8 كباري بالمنطقة على هذا المحور ، موضحا

أن من تلك الكباري كوبري ابن الحكم وهو تجاه واحد لحل الأزمة المرورية بين شارع حسين كامل والنزهة، لإنهاء أي مشكلة مرورية أو توقف في تلك الشوارع الرئيسية.