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رياضة

بعد وفاته بكورونا.. أهالي قرية الرجدية بالغربية يشيعون جثمان محمد علوش لاعب طنطا السابق

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:17 م
وفاة مدرب طنطا
وفاة مدرب طنطا
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احمد علي
شهدت قرية الرجدية بمركز طنطا بمحافظة الغربية مراسم تشييع جثمان محمد علوش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الأسبق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان "علوش" أُصيب هو وكامل أسرته خلال الأسابيع الماضية وهو ما أدى إلى وفاة والدته منذ يومين فقط.

وحرص نجوم الكرة المصرية على نعي نجم أولاد السيد البدوي الأسبق إثر وفاته بعد معاناة مع الفيروس العالمي، وتدهور حالته الصحية، وعلى رأسهم أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وعصام عبد العظيم، مدرب حراس مرمى الإنتاج الحربي واللذان زاملاه فى الملاعب.
بعد وفاته بكورونا.. أهالي قرية الرجدية بالغربية يشيعون جثمان محمد علوش لاعب طنطا السابق
بعد وفاته بكورونا.. أهالي قرية الرجدية بالغربية يشيعون جثمان محمد علوش لاعب طنطا السابق
بعد وفاته بكورونا.. أهالي قرية الرجدية بالغربية يشيعون جثمان محمد علوش لاعب طنطا السابق
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