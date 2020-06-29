أخبار التوك شو..الأرصاد تكشف عن طقس نهاية الأسبوع.. الرئيس السيسي عن هدم عمارة سليم الأول: محتاجين نتعلم نواجه مشاكلنا إزاي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من اللقاءات والقضايا الهامة نستعرض أبرزها فى السطور التالية:
الأرصاد تكشف عن طقس نهاية الأسبوع.. واستقرار فى درجات الحرارة اليوم
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إستقرارا كبيرا فى الأحوال الجوية اليوم، وهو ما يميز فصل الصيف وعدم وجود أى ظواهر عنيفة أو حادة.
وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن موجة الرطوبة الناتجة من منخفض الهند تؤثر بشكل كبير على ارتفاعها والإحساس بها، والذى يعمل على إرتفاع درجات الحرارة القادمة من الجزيرة العربية.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تقدر حجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم، وان الدولة مستمرة في العمل على الاصلاح والتطوير لضرورة مواجهة الأزمات التي طال أمدها في الدولة المصرية.
وتابع الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في منطقة شرق القاهرة، أن الدولة تخوض اختبار جديد في مواجهة تحدي جائحة كورونا والتي تأثرت بها الانسانية بأثرها.
علًق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على حديث اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذى أكد انه تم هدم احدى العمارات بشارع سليم الاول لبناء أحد المحاور أو الكبارى الجديدة، وقال الرئيس، العمارة كانت مشوهة المكان".
واستنكر الرئيس خلال خلال كلمته اليوم فى افتتاح مشروعات تطوير شرق القاهرة، وجود تلك العمارة الضخمة فى شارع ضيق بهذا الشكل، مضيفًا: "الناس دى كانت هتقعد فين وهتقعد ازاى؟"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن السبب في أزمة الازدحام والتكدس التي يعاني منها الشارع المصري الآن بسبب المخالفات التي وقعت منذ أكثر من 20 سنة.
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في منطقة شرق القاهرة، أنه سيتم أخد 28 كيلو من المناطق الخضراء في شوارع مدينة نصر لتوسيع الطرق.
علّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مظهر التكدس المروري في مصر وشوارع القاهرة والإسكندرية، قائلًا: "عايزين نبص على الصورة دي ونفكر فيها كويس لكثير من شوارع القاهرة والإسكندرية وشوارع بالشكل ده مزدحمة".
وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية: "محدش كان فكر كمحافظ أو رئيس حى أو وزير مختص يقول بلاش نبني تاني، أو اقترح البناء يكون بارتفاعات منخفضة".
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر عانت من أزمة السيول خلال الفترات الماضية، ولكنها أصبحت من التاريخ الآن، منوها بأن السيول التي تعرضت مصر لها هذا العام لم تحدث منذ 200 عام، وكان اختبارا قويا للبنية التحتية.
وأضاف عبد العاطي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين،أن مصر أكثر دولة جافة بالعالم، لافتا إلى أنه لا توجد دولة في أفريقيا تعيد استخدام المياه عالية الملوحة إلا مصر.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه في ظرف استثنائى، خصصت الدولة 15 مليار جنيه للعام المالى القادم للإسراع فى تنفيذ المشروعات فى قطاع التحول الرقمي، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق بوابة مصر الرقمية وستقدم حزمة خدمات رئيسية أونلاين اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصفحى الذي عقده خلال افتتاحات الرئيس لعدد من المشروعات القومية، أن خطتنا الطموحة خلال السنتين القادمتين استصلاح عدد كبير من الأراضى، لافتًا إلى أنه يتم الاعتماد فى الاستصلاح الزراعى على المياه المعالجة ونستفيد منها فى استصلاح أراضى جديدة سواء فى سيناء او توشكى، موضحًا أن الانتاج الخاص بهم سيدخل ضمن منظومة الاكتفاء الذاتى لمصر.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هدف الدولة تقديم كل الخدمات للمواطنين التي تساعدهم على عيش حياة كريمة، وان التوجه العام هو تقديم الخدمات الالكترونية والوصول الى اكثر من 155 خدمة تقدم الكترونيا بانتهاء عام 2020، للتيسير على المواطن.
وتابع رئيس مجلس الوزراء ، خلال كلمته في افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات القومية، ان هذه الأهداف ترتبط بشكل وثيق بتحديث البنية الأساسية وحجم الانفاق بها، مضيفًا ان الدولة نجحت في تحقيق تطوير وتحديث في المنظومة التعليمية من خلال الإنترنت.
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح المشروعات الجديدة، منذ قليل عددا من المحاور والمشروعات القومية في شرق القاهرة.
ومن تلك المحاور التى تم افتتاحها اليوم بشرق القاهرة محور جوزيف تيتو، ومحور طريق السويس الصحراوى ومحور الفريق إبراهيم العرابي، بالإضافة إلى محور روكسي رمسيس.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن حجم الاراضى التى قمنا بأخذها من القوات المسلحة تصل حوالى لأكثر من 3 مليارات جنيه، لتوسيع الطرق.
واضاف الرئيس السيسى من خلال كلمته المذاعة اليوم ، أنه لابد ان تساعدونا فالنقود التى تنفق لاصلاح ما نحن فيه عبارة عن اموال ضخمه ولن نتردد فى انفاقها ولكن نحتاج مساعدتكم ايضا.