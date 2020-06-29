أخبار التوك شو..الأرصاد تكشف عن طقس نهاية الأسبوع.. الرئيس السيسي عن هدم عمارة سليم الأول: محتاجين نتعلم نواجه مشاكلنا إزاي

في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية: "محدش كان فكر كمحافظ

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر عانت من أزمة السيول خلال الفترات الماضية، ولكنها أصبحت من التاريخ الآن، منوها بأن السيول التي تعرضت مصر لها هذا العام لم تحدث منذ 200 عام، وكان اختبارا قويا للبنية التحتية.





وأضاف عبد العاطي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين،أن مصر أكثر دولة جافة بالعالم، لافتا إلى أنه لا توجد دولة في أفريقيا تعيد استخدام المياه عالية الملوحة إلا مصر.