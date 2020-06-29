باستثناء 3 فئات.. محافظ دمياط يصدر قرارا بعودة العاملين بديوان المحافظة ومجالس المدن

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط القرار رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن عودة وانتظام جميع العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والمديريات الخدمية بداية من اول يوليو المقبل.
وجاء في القرار عودة جميع المواطفين للانتظام كلا في جهة عملة من اجل تيسير الامر على المواطنين المترددين على ديوان عام محافظة دمياط و المصالح والمديريات ومجالس المدن .
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واستثنى القرار عودة الموظف المصاب بفيروس كورونا المستجد والموظف المخالط لمصاب كورونا بعد تقديم الادلة التى تثبت اصابة من يخالطة كما يستثنى الموظف المصاب بامراض مزمنة.
واختتم القرار بضرورة العودة 1 يوليو لباقي العاملين بديوان عام المحافظة ودوواين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.