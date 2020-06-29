AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

باستثناء 3 فئات.. محافظ دمياط يصدر قرارا بعودة العاملين بديوان المحافظة ومجالس المدن

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:08 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  القرار رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن عودة وانتظام جميع العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والمديريات الخدمية بداية من اول يوليو المقبل.

وجاء في القرار عودة جميع المواطفين للانتظام كلا في جهة عملة من اجل تيسير الامر على المواطنين المترددين على ديوان عام محافظة دمياط و المصالح والمديريات ومجالس المدن .

أقرأ أيضا:

واستثنى القرار عودة الموظف المصاب بفيروس كورونا المستجد  والموظف المخالط لمصاب كورونا بعد تقديم الادلة التى تثبت اصابة من يخالطة كما يستثنى الموظف المصاب بامراض مزمنة.

واختتم القرار بضرورة العودة 1 يوليو لباقي العاملين بديوان عام المحافظة ودوواين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية  والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يصدر كتابا دوريا لتنظيم العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية

بما لا يقل عن 50% .. محافظ البحيرة يحدد الفئات المستثناة من العودة للعمل بالقطاعات الخدمية

محافظ شمال سيناء يقرر عودة جميع الموظفين أول يوليو

ضمن خطة التعايش مع كورونا.. محافظ بني سويف يصدر قرارا بتقليل ساعات العمل للموظفين

ترشيحاتنا

سيارتك بها معدن أغلى من الذهب.. احترس من سرقته

أذابا جثتها فى بوتاس.. حبس المتهميَن باغتصاب طفلة فيصل انتقاما من والدتها

احذرها .. عادات خاطئة تتسبب في تلف زيت محرك السيارة

مصرع 7 أشخاص واصابة 7 في حريق بمستشفى في الاسكندرية

أنا مش بعيد عنكم.. السيسى عن هدم عمارة سليم الأول: محتاجين نتعلم نواجه مشاكلنا ازاى..فيديو

أخبار الرياضة.. حازم إمام يكشف هوية صفقة الزمالك المدوية.. مفاجأة جديدة بشأن صالح جمعة.. ميسي يثير أزمة في برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تفوز بالمعركة .. ما هو لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا ؟

بـ إطلالة جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل فى عيد ميلادها الـ 49

باقٍ من الزمن يومان.. الروس يصوتون لصالح التعديلات الدستورية.. والغالبية تؤيد تمديد عهد بوتين حتى 2036